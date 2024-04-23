Речь идет о машинах, которые не предназначены для участия в боях на передовой.

Литва передала Украине бронемашины М577, в которых нуждается украинская армия. Об этом информирует Министерство обороны Литвы.

Отмечается, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила неназванное количество боеприпасов калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, частично разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros и другую помощь.

Как подсчитали в Вильнюсе, в целом Литва уже передала Украине различной помощи на сумму в миллиард евро, из которых около 610 млн. евро - именно военная поддержка. Отмечается, что с начала текущего года Литва предоставила помощи на 84 млн. евро, и предполагается, что такая динамика поддержки будет продолжаться.

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Что собой представляет бронетранспортер M577

M577 - это командно-штабная бронированная машина, созданная на базе американского бронетранспортера M113. Машина предназначена для выполнения функций мобильного командного пункта батальонного уровня, также может использоваться как бронированный санитарный транспорт. Обычно M577 не имеет боевых модулей и не способна вести бой.

Это довольно старая техника, которая была принята на вооружение армии США еще в начале 1960-х годов. Однако учитывая то, что машина не предназначена для непосредственного участия в боях, она до сих пор способна выполнять возложенные на нее задачи, особенно с учетом многочисленных модернизаций.

М577 до сих пор стоит на вооружении двух десятков стран, включая сами США. В прошлом году Украина получила как минимум две такие машины от Португалии.

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