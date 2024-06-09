По словам военного эксперта, атаки продолжаются по аэродромам, и "это абсолютно правильно".

Около двух третей атак украинских дронов на расстояние более 1000 километров являются успешными. Об этом, комментируя для 24 канала сегодняшнюю атаку аэродрома "Моздок" в Северной Осетии, сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, это довольно хороший показатель.

"Сейчас еще трудно сказать относительно повреждений, еще нет информации. То, что они долетели, это важно. В отличие от других объектов, это аэродром, который должен прикрываться ПВО", - отметил эксперт. Видео дня

Он считает, что "у россиян с этим возникли проблемы, ведь на видео момента атаки слышно, что захватчики пытаются сбить дроны стрелковым оружием".

"Оккупанты говорят, что якобы "сбили" беспилотники. Они выясняют то, какие именно это были БпЛА - собирают обломки и тому подобное. Впрочем, стоит ждать спутниковых снимков, чтобы понимать возможные повреждения аэродрома. То, что атаки продолжаются по аэродромам - это абсолютно правильно, так и нужно делать", - говорит Мусиенко.

Он объясняет, что аэродром "Моздок" характеризуется тем, что там расположен МиГ-31К - носитель "Кинжалов". Кроме того, есть Ту-22М3, которыми враг ранее обстреливал Одесскую область.

"Надо понимать, что примерно до "Моздока" может быть до трех эшелонов противовоздушной обороны, которую надо пройти, Где-то она лучше, а кое-где - просто отметка на карте. Украинские дроны долетают до российских объектов не потому, что нет российской ПВО. А потому, что украинские военные научились и поняли то, как можно обходить определенные участки и отвлекать внимание врага", - резюмировал эксперт.

Атака на военный аэродром "Моздок"

В субботу, 8 июня, дроны ГУР впервые долетели до Северной Осетии и атаковали стратегический аэродром. Источники УНИАН в спецслужбе подтвердили, что атака дронов на Северную Осетию - это спецоперация ГУР.

В РФ отчитались, что в районе "Моздок" были якобы сбиты три БПЛА, которые летели со стороны Украины, при этом глава этого российского региона заявил, что в результате сбития "есть незначительные разрушения".

Как известно, с российского аэропорта "Моздок" взлетают бомбардировщики Ту-22М3, которые затем ракетами наносят массированные удары по Украине.

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