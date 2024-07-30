Темпы производства не разглашаются.

В России объявили о начале серийного производства второго поколения комплекса акустической разведки БУХ2 "Сова". Его позиционируют как бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин", пишет военный портал Defence Express.

О начале производства российское конструкторское бюро "Талламхо", которое появилось довольно недавно - в 2022 году, оно базируется в Грозном и специализируется на IT-разработках.

Отмечается, что темпы производства и какие именно обновления получил комплекс, не разглашаются.

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На портале напомнили, что в январе текущего года было заявлено о появлении первого поколения комплекса БУХ1 "Сова". Тогда сообщалось, что он работает по аналогии с "Пенициллином" - принимает и обрабатывает информацию об акустических волнах выстрелов и взрывов, определяя расположение систем противника.

Якобы комплекс БУХ1 "Сова" нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы или запеленговать, а дальность его действия зависит от цели, которую следует выявить, и может составлять от 100 м якобы до 20 км.

В марте россияне заявляли, что начали использовать комплекс БУХ1 "Сова" непосредственно на поле боя. Тогда отмечалось, что в рамках тестовых применений комплекс работал на расстоянии 7 км "в условиях, близких к прямой видимости".

Напомним, ранее в России заявили, что специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) работают над включением в состав вооружения нового истребителя Су-57 беспилотных аппаратов:

"Развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр вооружения, в состав которого включаются беспилотники".

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