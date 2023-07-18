Россияне объявили настоящую охоту на "Брэдли". Враг срочно ввел в бой пару Т-72.

На Запорожском направлении M2 "Брэдли" уничтожил в одном бою сразу два российских танка. Это - искусная работа воинов 47-й ОМБр с позывными "Призрак", "Кач" и "Бублик".

О достижениях экипажа боевой машины в своем Телеграмм-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и поделилась фото БМП. По ее словам, оккупанты на фронте "охотятся" на западную технику, а когда на горизонте появляются "Брэдли", рашисты применяют все - от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

"На этот раз боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на "Брэдли". Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", - заявила Маляр.

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Она добавила, что Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW, которой умело воспользовался экипаж.

Украина потеряла несколько БМП Bradley во время контрнаступления

9 июня 2023 года военный обозреватель Bild Юлиан Репке написал, что в боях на Запорожском направлении в течение 8 июня украинская армия потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

Позже появилось видео якобы ожесточенного боя украинских воинов с оккупантами, во время которого ВСУ потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

12 июня издание CNN писало, что несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, ВСУ продолжают освобождать территории.

Позже один из членов экипажа подбитой БМП Bradley в первые дни контрнаступления ВСУ Александр Березень из 47 ОМБр рассказал о том, как эти боевые машины спасают жизнь экипажа в боях.

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