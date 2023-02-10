Россияне потеряли уникальный трал, который сейчас не могут производить из-за санкций.

Вместе с редкой боевой машиной "Терминатор" ВСУ уничтожили еще и танк Т-90М "Прорыв", который прикрывался БМПТ, обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко.

Кроме того, удар пришелся по тралу ТМТ-К, который России трудно производить из-за санкций.

Минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин и мин с магнитными взрывателями, отметил Коваленко. Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы западного производства.

Видео дня

"В общем, русские потеряли за единицу времени уникальную БМПТ Терминатор, редкий и очень дорогой Т-90М "Прорыв", а так же не менее уникальный трал, который и вовсе сейчас производить не могут. И как вам такое "бинго"!?" - написал Коваленко.

"Терминатор" - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. У машин есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

9 февраля днем появилось видеоподтверждение уничтожения этой техники ударом Вооруженных сил Украины.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 135 010 оккупантов, "плюс" 910 тел в течение 8 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: