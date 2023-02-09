Распиаренную российскую боевую машину нашли воины 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты.

Появилось видео, как украинские защитники уничтожили российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

"Воины 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты нашли распиаренную российскую БМПТ "Терминатор", передали координаты артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины и в дальнейшем корректировали огонь", - сообщили в Минобороны Украины, опубликовав ролик.

ВСУ уничтожили российский "Терминатор" - видео и подробности

На опубликованном видео можно убедиться, что эта якобы "непобедимая" и "уникальная" боевая машина так же пылает, как и остальные российские металлоломы, отметили в Минобороны.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, уничтожили "Терминатор" возле Кременной.

"Недавно орки на своем главном пропагандистском раша ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор" из рашистского видео, именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о "сейчас", - отметил чиновник.

"Терминатор" - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. У машин есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.