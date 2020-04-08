Пентагон впервые протестировал южнокорейскую ракетную систему

Poniard способна переносить 36 ракет в двух пусковых установках и запускать их на максимальную дальность 8 км.

Южнокорейская многоцелевая ракетная система Poniard прошла сравнительное тестирование Министерства обороны США за рубежом.

Об этом пишет Janes.

По информации Администрации программы оборонных закупок в Сеуле 7 апреля, разработана на местах система мобильного дорожного оружия попала в 10 мишеней и таким образом выполнила все требования США во время встречи с руководством Минобороны США в Южной Корее.

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70-мм система, изготовленная для одновременного поражения нескольких быстро движущихся морских целей, она на сегодня эксплуатируется морскими пехотинцами Республики Корея в качестве мобильной системы береговой обороны. Ожидается, что в 2024 году Poniard заменит старые системы.

Poniard стала первой южнокорейской системой, прошедшей испытания Пентагоном; способна переносить 36 ракет в двух пусковых установках и запускать их на максимальную дальность 8 км.

Как сообщал УНИАН, гоосударственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», начала процесс поставки Министерству обороны 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд Вооруженных Сил Украины.