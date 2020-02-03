Над Кипром провели учения французские истребители Rafale (фото, видео)

Военные самолеты пролетали над Пафосом после получения соответствующего разрешения.

Французские истребители Rafale провели учения над Кипром, вскоре состоятся совместные учения между двумя странами.

Читайте такжеВ США полсотни истребителей F-35 вышли на "слоновью прогулку" (фото)Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sigma.

Издание цитирует источники в Министерстве обороны Кипра, которые отмечают, что французские военные самолеты 1 февраля пролетали над Пафосом после получения разрешения со стороны Республики Кипр.

Истребители взлетали с авианосца «Шарль де Голль» у побережья Кипра.

Соответствующее видео в Twitter опубликовала посол Франции на Кипре.

Κατά την επίσκεψή μου στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο συμμετέχει στην αποστολή Chammal, παρευρέθηκα στην προσνήωση και απονήωση των Rafale. pic.twitter.com/YsTAQ3uieH — Isabelle Dumont (@isabelledumont) February 1, 2020

Ранее УНИАН сообщал, что Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 почти за 5 миллиардов долларов.