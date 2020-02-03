Над Кипром провели учения французские истребители Rafale (фото, видео)
Французские истребители Rafale провели учения над Кипром, вскоре состоятся совместные учения между двумя странами.
Читайте такжеВ США полсотни истребителей F-35 вышли на "слоновью прогулку" (фото)Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sigma.
Издание цитирует источники в Министерстве обороны Кипра, которые отмечают, что французские военные самолеты 1 февраля пролетали над Пафосом после получения разрешения со стороны Республики Кипр.
Истребители взлетали с авианосца «Шарль де Голль» у побережья Кипра.
Соответствующее видео в Twitter опубликовала посол Франции на Кипре.
Κατά την επίσκεψή μου στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο συμμετέχει στην αποστολή Chammal, παρευρέθηκα στην προσνήωση και απονήωση των Rafale. pic.twitter.com/YsTAQ3uieH— Isabelle Dumont (@isabelledumont) February 1, 2020
Ранее УНИАН сообщал, что Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 почти за 5 миллиардов долларов.