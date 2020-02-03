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Над Кипром провели учения французские истребители Rafale (фото, видео)

13:51, 03 февраля 2020
Оружие
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Истребители взлетали с авианосца "Шарль де Голль" у побережья / twitter.com/isabelledumont

Читайте такжеВ США полсотни истребителей F-35 вышли на "слоновью прогулку" (фото)Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sigma.

Издание цитирует источники в Министерстве обороны Кипра, которые отмечают, что французские военные самолеты 1 февраля пролетали над Пафосом после получения разрешения со стороны Республики Кипр.

Истребители взлетали с авианосца «Шарль де Голль» у побережья Кипра.

Соответствующее видео в Twitter опубликовала посол Франции на Кипре.

Ранее УНИАН сообщал, что Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 почти за 5 миллиардов долларов.

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