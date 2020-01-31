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Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 почти за $5 миллиардов

17:30, 31 января 2020
Оружие
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Президент Польши Анджей Дуда во время подписания контракта / REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

Стоимость контракта, по данным Министерства национальной обороны Польши, составила 4,6 млрд долларов.

"Это важный день для польской военной авиации, безопасности Польской республики, а также для безопасности всей нашей части Европы", - прокомментировал подписание соглашения президент Дуда.

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Польша закупает 32 истребителей F-35 пятого поколения с учебно-логистическим пакетом.

По словам производителя Lockheed Martin, сначала машины будут использоваться для тренировок в США. В Польшу они прибудут в 2026 году.

Объявление о покупке истребителей пятого поколения было включено в концепцию польской обороны, представленную в мае 2017 года. Работа по их закупке была ускорена в 2018 году после серии поломок, аварий и катастроф истребителей МиГ-29.

Напомним, план технической модернизации на 2021-35 года, кроме приобретения боевых самолетов пятого поколения (программа Harpia), предполагает дополнение его беспилотными системами, которые выполняют разведывательные и боевые задачи.

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