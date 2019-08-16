США тестируют скорострельную гаубицу с дальностью стрельбы до 100 километров

Предполагается, что новая система сможет выполнять до десяти выстрелов в минуту.

Сухопутные силы США на полигоне Юма провели первые испытания автомата заряжания гаубицы Extended Range Cannon Artillery (ERCA), способной поражать цели на дальности 70 до 100 километров.

Об этом сообщает Defence Blog, передает Naked Science.

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В рамках программы ERCA различные компоненты системы тестируют уже около четырех лет. Известно, что автомат заряжания вмещает пять снарядов. В прошлом системы ERCA монтировали на модифицированных самоходных гаубицах M109A6. Тестирование автомата заряжания с ограниченной емкостью проводится на базе M109A7.

Extended Range Cannon Artillery - высокоточная гаубица с максимальной дальностью стрельбы - от 70 до 100 километров. Для сравнения, максимальная дальность стрельбы российской самоходной гаубицы «Мста-С» составляет 30 километров.

Ранее отмечалось, что конструктивно артиллерийское орудие включает в себя две основные составные части: снаряд XM1113 и ствол удлиненного типа. Преимуществами гаубицы, помимо очень большой дальности стрельбы и повышенной точности, считают скорострельность и надежность. Предполагается, что новая система сможет выполнять до десяти выстрелов в минуту.

Как сообщал УНИАН, американские самоходные гаубицы M109A7 «Паладин» будут модернизированы по программе Extended Range Canon Artillery (ERCA), направленной на увеличение дальности ведения огня и повышение скорострельности.