Business Insider: Армия США испытывает GPS, который Россия не способна заблокировать

Агрессивные атаки Москвы вынудили американских военных сменить подход к электронным военным системам.

Россия постоянно прибегает к технологиям, которые блокируют и обманывают электронику противника. Поэтому сухопутные войска США проведут полевые испытания средств связи, навигации и хронометрической аппаратуры, которую невозможно заблокировать. Испытания проведет Второй кавалерийский полк, который базируется в Германии.

Как пишет Business Insider, испытания пройдут в сентябре. Решение появилось из-за того, что Россия на протяжении последних лет прибегала к закономерной блокировки или попыток вывести из строя всех видов связи, жизненно необходимых для западных сил. Она подрывала работу сетей мобильной связи во время учений и применяла средства электронной войны против военных США в Сирии. В НАТО подтвердили, что Россия блокировала сигналы GPS во время маневров Trident Juncture в ноябре на севере Европы.

Сухопутные войска США установят системы под названием MAPS на некоторые бронемашины полка. Она использует "Модуль для борьбы с обманом селективной доступности" для обеспечения работы GPS. Также в ней установлены атомные часы и навигационная антенна, сигнал которой невозможно заблокировать. Все вместе эти технологии позволят боевым подразделениям эффективно и без помех обмениваться необходимой для ведения боя информацией о позиционировании, навигации и времени.

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Полковник Николас Киутас подтвердил, что толчком для развертывания системы MAPS во Втором кавалерийском полку стало поведение России.

"Сейчас мы можем только сказать, насколько выносливая система. Потому что пока нас реально не начали атаковать, мы не можем знать наверняка, что произойдет. Мы постоянно проводим стресс-тесты для системы и пытается ее обновить. Поэтому это не статистическая система, которая может стать готовой раз и навсегда", - пояснил он.

Сухопутные войска США используют гибкий подход в закупках под названием "Other Transaction Authority". В его рамках три подрядчика используются для развития второго поколения MAPS. Программное руководство просит их обеспечить лучшие технологические разработки, что отражает менее строгий подход к возможностям разработки.

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"Мы хотим, чтобы индустрия показала нам, как вести эту битву иначе. Мы сказали: "Дайте нам самые лучшие возможности, которые у вас есть". Мы не диктовали им, что именно должно быть", - пояснил полковник Киутас.

Программное руководство также занимается разработкой защищенной системы связи DARPS для армейской модели смартфона, а также интегрированную систему выявления ситуативных лидеров Nett Warrior.