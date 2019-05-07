Al-Masdar News: Армия Асада применила против сил оппозиции «ракетного монстра» (видео)

Ракеты сирийского оружия, представленного в прошлом году, весят по полтонны каждая.

В Сирии армия режима Башара Асада применила свое новейшее оружие против позиций группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» в провинции Латакия. Установка Golan-1000 впервые была представлена в апреле прошлого года.

Издание Al-Masdar News, которое распространяет пропаганду режима Асада и России, называет ее «ракетным монстром». Сирийский сайт опубликовал эффектное видео мощных ракетных запусков, которые были проведены 4-й танковой дивизией. Последнюю режим в Дамаске считает элитным подразделением своей армии.

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Бойцы группы «Хаят Тахрир аш-Шам» воюют против наемников России и российских военных на территории Сирии, а также против армии режима сирийского диктатора и его союзников из Ирана. Сирийская пропаганда сообщает, что обстрелу подвергались позиции группы в городе Кабани.

Характеристики ракетной системы Golan-1000 остаются загадкой. Однако, известно, что его базой послужил советский танк Т-72. Также сирийская пропаганда утверждает, что калибр «ракетного монстра» составляет 500 миллиметров. А вес каждой из ракет якобы достигает почти полтонны.