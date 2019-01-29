Дисплей и счетчик патронов: в США представили «умный» пистолет (видео)

Стрелок может легко узнать, есть ли в патроннике патрон, вставлен ли в рукоятку магазин и сколько в нем патронов.

Американская компания Rade Technology Corporation, или Radetec, показала в рамках выставки SHOT Show 2019 в Лас-Вегасе модернизированный австрийский Glock 17, популярный во всем мире.

Он получил устройство Smart Slide, объединяющее мини-дисплей и счетчик патронов. Об этом пишет The Firearm Blog.

Стрелок может легко узнать, есть ли в патроннике патрон, вставлен ли в рукоятку магазин и сколько в нем патронов. Концепция включает в себя контроллер, датчик патронов, модуль Bluetooth и OLED-дисплей.

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Устройство Smart Slide можно подключить к смартфону, получив таким образом максимально полную информацию об использовании пистолета Glock 17.

Сейчас существуют два типа счетчиков патронов — механические и электронные. Первые влияют на индикатор боезапаса посредством установленной в магазине толкающей пружины. Электронные счетчики «считают» количество патронов по выстрелам.

Эксперты, впрочем, отмечают, что на большинство счетчиков сложно положиться на сто процентов, а в боевой обстановке такого рода неточности могут стоить стрелку жизни. Именно поэтому Glock 17 может не получить той популярности, на которую рассчитывают в Radetec.