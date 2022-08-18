По оценкам эксперта, на правобережье Херсонщины Россия собрала 25 тысяч военных.

У Вооруженных сил Украины сегодня есть уникальная возможность разгромить многотысячную группировку россиян на правобережье Херсонской области.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину.

По его словам, ВСУ ранее создали "огневой мешок" для оккупантов на правом берегу, поэтому сегодня имеют возможность обескровить их с минимальными затратами и потерями.

"Мы можем не вести активные наступательные действия, мы можем просто планомерно выносить эту группировку. Чем больше мы ее вынесем - тем больше она потеряет боеспособность. Мы можем не спеша довести их до состояния небоеспособности. Когда начнутся перебои с топливом - незаправленный танк стрелять не будет. Когда у бойца начнут заканчиваться боеприпасы в окопе - он не пойдет искать боеприпасы, он будет искать себе спасение. Вот в чем проблема будет для российских войск", - поясняет эксперт.

По его словам, при таком раскладе ВСУ понадобятся лишь дистанционные методы.

"Авиация "выносит" основные позиционные районы, артиллерия "выносит" все пункты снабжения, склады (боеприпасы, топливо, продовольство). А кормить 25-тысячную группировку надо, каждый день. И топливом кормить, и боеприпасами, и продовольствием. Я думаю, у нас есть такая возможность", - добавил Жданов.

Ранее полковник СБУ, нардеп Роман Костенко назвал условия, при которых оккупанты добровольно покинут правобережную часть Херсонской области.