На расстоянии 200-250 км от линии фронта управлять подчиненными невозможно.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что с помощью ударов высокоточным оружием ВСУ уже влияют на действия россиян, в частности, заставляют "отодвигать" командные штабы как можно дальше от линии фронта.

В частности, в эфире "Еспресо" Гетьман сказал, что нет смысла уничтожать стоимостными ракетами просто условное скопление живой силы врага, но удары высокоточным оружием по командным пунктам и пунктам связи, складам с оружием, ремонтной базе и т.д. вполне оправданы. Военный добавил, что такие атаки Сил обороны Украины уже влияют на действия оккупантов.

"Им (россиянам - УНИАН) уже приходится перевозить свои штабы как можно дальше от линии фронта. Потому что раньше они были расположены неподалеку от нее, потому что тогда им проще управлять. На расстоянии 100-150 км от линии фронта это еще теоретически возможно, а на расстоянии 200-250 км практически невозможно. Это уже не управление, а какая-то игра", - пояснил Гетьман.

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Поэтому, по его словам, задачей ВСУ является держать российских захватчиков под огневым контролем.

"Надо пытаться договориться с США, чтобы дали нам разрешение использовать ракеты на дальность 250-300 км. Потому что нужно, чтобы россияне переместили все средства связи управления, и все, что обеспечивает деятельность войск на нуле, как можно дальше. С большого расстояния управлять по телефону или по радиосвязи возможно, но очень часто требуется присутствие кого-то из штабов (на месте - УНИАН). В этом есть определенная специфика работы", - пояснил Гетьман.

Удары ВСУ по российским оккупантам - новости

Напомним, в ночь на 12 июня ВСУ атаковали российские зенитные ракетные комплексы, развернутые в аннексированном Крыму. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Уже подтверждено попадание в районах целей.

Уничтожено два радара комплексов С-300 и С-400, информация о еще одном радаре уточняется. Также зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.

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