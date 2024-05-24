Данная РЛС в одиночку обеспечивает функционал всего дивизиона.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что 22 мая на временно оккупированной части Донецкой области, в районе населенного пункта Моспино, Силам обороны Украины удалось уничтожить редкую радиолокационную станцию российских захватчиков - всевысотную 96Л6Е.

"Все больше приятных и радостных уточнений по уничтоженному в Моспино дивизиону С-400. Вместе с пусковыми была уничтожена редкая радиолокационная станция - всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6Е", — написал Коваленко в Telegram.

По его данным, данная радиолокационная станция (РЛС) самостоятельно обеспечивает функционал всего дивизиона и, "невероятно, даже уровня полка". Аналитик поясняет, что на один дивизион С-400 штатно необходим 91Н6Е, а на полк - три.

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"А там еще РЛС управления 92Н2Е или, при возможности, всевысотная РЛС 96Л6Е. Нет. 96Л6Е - я всё порешаю. Результат в реальном боевом применении? Кстати, на сегодняшний день С-400 стоит на вооружении Китая (4 дивизиона), Турции (4 дивизиона), Индия (3 дивизиона). Что тут скажешь... Поздравляю с удачным приобретением лучшего ПВО в мире!", — написал Коваленко.

О предполагаемом ударе по цели в Моспино также сообщил активист и блогер Сергей Стерненко, который также обнародовал видео.

"Вероятно, тот же удар ATACMS по российскому ЗРК возле с. Моспино 22 мая", — заявил он.

ATACMS разнесли позиции ПВО оккупантов в Донецкой области - что известно

Напомним, 23 мая появилась информация о том, что украинские военные нанесли успешные удары по российским позициям противовоздушной обороны в Донецкой области. В частности. По данным Telegram-канала "Досье шпиона", днем 22 мая был нанесен успешный удар по позициям в районе аэродрома Моспино, который находится в оккупированной части Донецкой области. В атаке якобы задействовали пять баллистических ракет ATACMS.

Отмечалось, что уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300/400, пункт управления и радиолокационную станцию "96Л6Е", повреждена еще одна пусковая установка ЗРК С-300/400. По данным канала, среди личного состава потерь не было. Официальных сообщений ЗСУ по ситуации в Моспино пока нет.

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