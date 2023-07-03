Тревога звучит в пяти областях Украины.

В ночь на понедельник, 3 июня, российские захватнические войска атакуют Украину крылатыми ракетами и БПЛА.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в 03:11, зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Кроме того, в ряде областей Украины сообщали об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас тревога звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Запорожской областях. До этого на Кировоградщине слышали взрывы - Воздушные силы отметили, что это работа противовоздушной обороны.

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