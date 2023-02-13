Россияне в своих ИПСО стремились укрепить представления о российской мощи.

Кремль переосмыслил свои ИПСО, преувеличивая важность каждого тактического наступления, чтобы деморализовать украинцев и заставить Запад усомниться в важности военной поддержки Украины, отмечает Институт изучения войны.

Москва пытается убедить страны Запада, что Украина не сможет противостоять якобы подавляющей силе российских наступлений, результаты которых в итоге не окажут стратегического результата на поле боя.

Преувеличение мелких побед также позволило Кремлю объяснить для россиян медленные темпы наступления оккупантов.

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"Обе версии повествования - ожидаемый блицкриг в начале вторжения 24 февраля и впечатление о неудержимом, хотя и медленном, наступлении во время ее второй фазы - отчасти предназначались для сдерживания предоставления западной помощи", - считают западные аналитики.

Россияне в своих ИПСО стремились укрепить представления о российской мощи до вторжения и приуменьшить успешное сопротивление Украины в надежде, что Запад откажется от поддержки усилий Украины, направленных на победу в войне. "В этом они потерпели неудачу", - говорится в сообщении Института.

Россия пошла в наступление – новые неудачи РФ на поле боя

Несколько последних недель военные и эксперты обсуждали варианты развития новых наступлений ВС РФ на Украину.

Сама же Москва делала вид, что готовится к крупномасштабным операциям, с чуть ли не походом на Киев. Однако в настоящее время Путин сделал ставку на захват Донбасса.

После ряда неудач оккупантов на поле боя, подтверждения которых регулярно появляются в сети, эксперты констатировали, что у России недостаточно ресурсов для проведения больших наступлений.

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