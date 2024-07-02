В районе Балаклавы базируются вражеские расчеты для пусков "Шахедов", говорит Свитан.

Днем в понедельник, 1 июля 2024 года, во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. В небе были видны столбы черного дыма.

Официальной информации от украинских военных о последствиях атаки по Крыму еще нет. В то же время военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала" предположил, что целью удара могли быть пусковые установки "Шахедов", поскольку взрывы раздавались в районе, который оккупанты часто используют для запусков дронов.

Эксперт добавил, что рядом с Балаклавскими бухтами расположены российские подводные лодки. Также в районе Балаклавы базируются вражеские расчеты для пусков "Шахедов".

"Это как раз одна из наших основных задач. То есть уничтожение этих пусковых установок. Я думаю, что как раз по ним был нанесен удар", – сказал Свитан.

"Бавовна" в Крыму 1 июля

В понедельник, 1 июля, в оккупированном Крыму были слышны громкие взрывы. Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал, что "прилетело" в Балаклаве. Один из взрывов на полуострове попал на видео – на кадрах видны столбы черного дыма и пламени.

Впоследствии сообщалось о двух вероятных местах, куда могло "прилететь". Одно из них – район возвышенности Горная в Балаклаве, второе – Караньское плато и высоты Кая-Баш в Балаклаве.

"Как нам удалось выяснить, взрыв и пожар были в воинской части рядом с селом Флотское (Карань) в Балаклаве. На данный момент пожар потушен, а что именно взорвалось, пока неизвестно", – сообщил "Крымский ветер" позже.

Около 21:40 появилась информация, что мониторинговая группа "Крымского ветра" на основе анализа фото и видеоматериалов выяснила, что "прилетело в российскую ракетную часть возле села Флотское в Балаклаве".

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