Если Россия подчинится Китаю как новому хозяину, договориться о финансовых компенсациях будет еще легче, считают в ОПУ.

Многие эксперты считают крайне вероятной гражданскую войну в России, а в Офисе президента считают, что она неизбежна. Однако даже в этом случае россиянам не удастся избежать выплаты репараций Украине, подчеркивает советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Период гражданской войны будет занимать небольшой промежуток времени, 3-6-8 месяцев, пока у них сформируются – условно так с иронией скажу – казачьи отряды, которые проведут полулегитимные выборы и зайдут в Госдуму нового типа, назовут ее как-нибудь вроде "Народное собрание", сформируют переходные транзитивные правительства. И, соответственно, для того, чтобы всё-таки попытаться как-то смягчить свою изоляцию, в том числе экономическую, выйти на какие-то возможности хотя бы разговаривать с цивилизованным миром, России, как проигравшая страна, вынуждена будет пойти на две главные вещи, выдать оставшихся в живых военных преступников, включая коллаборантов четырнадцатого года, на те или иные судебные процедурные вопросы – трибуналы национальные, международные трибуналы и так далее", – заявил Подоляк в эфире FREEДОМ.

Он уточнил, что "далеко не все" военные преступники остаются живыми "в результате событий, которые будут происходить в России".

"И вторая часть – абсолютно точно Россия будет выплачивать репарации за счет того что она будет продавать по определенной цене свои энергоносители. И часть – 30-40% оплаты – будет идти на компенсаторный счет для Украины. Это я так навскидку вам говорю, те механизмы которые очень простые в реализации. Точно так же могут быть подписаны и другие возможности реализации репарационных процедур", – добавляет советник.

Без выдачи военных преступников и выплаты репараций Россия, уверен Подоляк, не сможет вернуться к правилам сосуществования с миром.

"Если Россия прибьется к берегу китайскому, в качестве нового хозяина Китай, наверное, будет всё-таки стараться, чтобы мы вернулись к какому-то управляемому международному праву… Наверное будет ещё проще договориться о многих вопросах с точки зрения компенсации за войну (и юридических компенсаций, и финансовых компенсаций)", – считает советник главы ОПУ.

Репарации России - что нужно знать

За время полномасштабной войны против нашей страны Россия нанесла Украине многомиллиардный ущерб, в частности, спровоцировав экологические проблемы, разрушив жилые дома и инфраструктуру на более чем на 140 миллиардов долларов.

В Офисе президента отмечали, что масштабы ущерба уже таковы, что возмещать его будут несколько следующих поколений россиян.

В украинском правительстве подчеркивают, что мирные переговоры между Украиной и Россией все же состоятся в будущем, и одной из основных тем станет компенсация причиненного россиянами ущерба.

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