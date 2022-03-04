Продавец отмечает, что "возможен обмен на Ланос".

Продолжается девятые сутки героического противостояния российским захватчикам. Пока власти РФ цинично лгут об отсутствии потерь, обычные украинцы продают трофейную технику армии РФ.

Одно из таких объявлений появилось на сервисе "Авториа".

"Продам МТЛБ. Можно на запчасти или на лом. Пробег по Украине минимальный. Не битый, не крашеный. Есть небольшие отверстия от снаряда. Внутри неприятный запах от дохлой русни, но это можно исправить химчисткой. Ввезли нелегально, поэтому нерастаможен. Возможен обмен на Ланос", - говорится в описании к "товару".

Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в нашу страну.

Враг потерял колонну техники на Черниговщине и самолет под Волновахой.

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