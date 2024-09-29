Украинским защитникам удалось уничтожить как технику, так и захватчиков.

Бойцы 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнародовали кадры отражения одного из российских штурмов.

На странице бригады в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором можно увидеть штурмовые действия захватнической армии РФ на трассе E-40. Украинские военнослужащие сообщают, что уничтожили восемь мотоциклов и захватчиков, которые руководили ими. На фоне звучит фрагмент из известной серии фильмов Люка Бессона "Такси".

"Мопедный" штурм позиций 30 бригады на трассе E-40. Одичалые задействовали от 10 до 14 мотоциклов, из них 8 были уничтожены вместе с наездниками! Прекрасная работа по отражению всех привлеченных подразделений!" - добавили в бригаде.

Скутеры и мотоциклы на фронте

Как известно, российские захватчики активно используют на войне мотоциклы и мопеды. Их задействуют как для логистических нужд, так и для штурмов украинских позиций.

Россияне пытаются усилить защиту этих машин, однако эксперты уже указывали на неэффективность применения брони. Дело в том, что наличие значительной брони лишает мотоцикл его главного преимущества - мобильности.

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