В сеть попала запись разговора.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале запись разговора одного из российских оккупантов, который перехватили украинские спецслужбы.

Так, "освободитель" говорил по телефону, что все в шоке от того, что происходит. Только сейчас российские военные начинают понимать, что их обманули, и приехали они в Украину не на учения.

"Я такого нигде не испытывал. Мне кажется, это будет длиться месяцами, лишь бы не годами. Мне кажется, что даже если мы здесь и продержимся, то они (власти РФ, - УНИАН) потом не дадут нам нормально уволиться", - сказал по телефону оккупант.

На другом конце провода была женщина, которая спросила у него, как может помочь ему выехать из Украины. Возможно, она может привезти ему гражданскую одежду. На что оккупант ответил: "Не буду говорить какими путями отсюда вывозят".

Также он добавил, что поменять с кем-то его также не могут, так как на территории Украины сейчас находятся 85-90 процентов российских солдат.

"Вся страна в ах*е. Нас всех обманули. Мы не знаем цель, для чего мы здесь находимся. Я даже представить не могу себе такого, чтобы прийти в страну и - захотели - поменять одного на другого. Не знаешь, что должно быть в голове. Думали, что нас здесь с цветами будут встречать - нифига. Мы не находимся на территории своей Родины. Теперь вся страна превратилась как в Донбасс и Луганск. В 95-м в Чечне и то было лучше", - добавил оккупант.

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