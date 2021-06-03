За прошедшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе впервые за длительное время не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Об этом утром сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7 часов утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В командовании добавили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции ООС и соблюдают режим прекращения огня.
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На днях в отечественной разведке заявили, что Россия завезла на территорию временно оккупированного Донбасса новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасы российского производства.
До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном блицкриге со стороны Российской Федерации до границ Донецкой и Луганской областей и попытке "прорубить" сухопутный коридор в Крым.
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