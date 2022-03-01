Войска РФ понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Воздушных сил.

За прошедшие сутки воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 5 вражеских истребителей, колонны бронированной техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и сбили крылатую ракету.

Об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Facebook.

Отмечается, что войска РФ понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Воздушных сил.

Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

Возле Киева зенитный ракетный комплекс "Бук" М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.

Кроме того, украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

"Успешно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами в Черниговской области и вблизи Бердянска", - говорится в сообщении.

Также вчера экипажи беспилотников Bayraktar TB2 поразили три цели: танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов.