Чтобы победить ресурсно большую Россию, Украина должна прибегнуть к партизанской тактике "бей и беги". Об этом в авторской статье на страницах американского издания The Hill пишет основатель и президент Института прогрессивной политики (США) Уилл Маршалл.
Аналитик разделяет полномасштабную войну в Украине на два основных этапа. На первом Россия потерпела катастрофическое поражение в своей попытке захватить всю Украину. ВСУ удалось отбить первое нападение и деоккупировать часть территории, но уже летом 2023 года украинское контрнаступление потерпело фиаско. Так начался второй этап войны, на котором Россия реализует свое численное и ресурсное преимущество.
Маршалл отмечает, что больший объем человеческих ресурсов и большая оборонно-промышленная база позволили России перехватить стратегическую инициативу на фронте. Однако победа России вовсе не является более вероятной, чем ее поражение.
По мнению аналитика, чтобы вырваться из тисков российской военной машины и изменить ситуацию в свою пользу, Украине нужно прибегнуть к "партизанской тактике". Это могло бы стать третьим этапом войны, где Украина сможет истощить более сильного врага, имея меньше сил.
Маршалл советует украинцам избегать изнурительных боев, сохраняя людей и технику, чтобы иметь возможность реагировать на изменения фронтовой ситуации. Если Запад продолжит подпитывать украинскую армию военной помощью, это позволит компенсировать преимущество России в людях и технике.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, западная помощь пока не произвела решающего эффекта на фронте, РФ продолжит наступать. Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи, отмечают аналитики.
Политические аналитики Сэмюэль Чарап и Джереми Шапиро назвали "большим делом" ослабление запрета на удары западным оружием по территории РФ. Авторы считают проблемой то, что решение Байдена было лишь реакцией на военные шаги России, а не частью собственной широкой стратегии прекращения войны.