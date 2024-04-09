Горячее всего было на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Силы обороны уничтожили три средства противовоздушной обороны оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что подразделениями ракетных войск Сил обороны нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава и трем средствам противовоздушной обороны оккупантов. Кроме того, в течение суток наша авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух зенитно-ракетных комплексах противника.

"В то же время российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 73 авиационных удара, осуществили 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, в течение суток зафиксировано 66 боевых столкновений, из них две трети были на двух направлениях. Горячее всего было на Бахмутском и Новопавловском направлениях, где враг провел 45 атак.

"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение", - сообщили военные.

В то же время на Новопавловском направлении Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, восточнее Водяного, Урожайное где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 6 атак в районе населенного пункта Уманское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей", - отмечают в Генштабе.

Между тем на Лиманском направлении нашими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

"На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, трижды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. На Купянском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Андреевка Луганской области. Также враг пытался выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра - была атака на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", = добавили в ВСУ.

Война в Украине - последние новости

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, оценивая ситуацию на фронте, отметил, что ближайшие месяцы будут непростыми.

По его словам, по всей линии фронта происходят военные действия, но на востоке - Донецкая и Луганская области - попытки наступательных операций врага носят "особенно активный характер".

Как сказал разведчик, и сейчас непросто, потому что наши защитники сдерживают очередные наступления российских оккупантов. В частности, сложные бои идут вблизи Часового Яра и на других участках.

Вас также могут заинтересовать новости: