Они отметили, что из-за распространенного тезиса о том, что украинское контрнаступление не имело значительного прорыва, почти незамеченным остается наибольшее достижение ВСУ.

На фоне циркуляции в западных СМИ тезиса о том, что украинское контрнаступление не имело значительного прорыва, почти незамеченным остается наибольшее достижение ВСУ последнего полугодия – победа в Черном море.

На это обратил внимание историк Йельского университета Тимоти Снайдер, пишет Голос Америки. "В целом это прошло мимо, хотя на самом деле это что- то значимое, а именно – эта морская победа", - сказал Снайдер, добавив, что украинцам "к всеобщему удивлению" удалось сдержать Черноморский флот РФ (ЧФ РФ) и открыть коридор для коммерческой торговли зерном.

Бывший капитан фрегата Королевского флота Великобритании Том Шарп добавил, что "Украина одержала масштабную морскую победу, не имея собственного военно-морского флота". По его оценке, контроль РФ над оккупированным Севастополем ослабевает, что оказывает огромные влияние на ЧФ РФ.

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По словам Шарпа, хотя большое внимание уделяется успеху (или его отсутствию) украинского контрнаступления на суше, события в Черном море "периодически напоминают о его стратегической важности в этом конфликте".

Экс-капитан добавил, что украинские атаки на ЧФ РФ имеют огромное моральное влияние на россиян. "Российский флот не очень известен своим "высоким моральным и боевым духом " даже в лучшие времена. Можно представить, что сейчас может быть все гораздо хуже".

Вес морских побед Украины подтверждает и аналитик Стивен Бланк, в прошлом профессор по изучению российской нацбезопасности в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США. Он считает, что факты о морских победах Украины опровергают тезисы "так называемой реалистической оппозиции относительно дальнейшей помощи Украине", которая утверждает, что украинцы не в состоянии выиграть войну.

"Факты противоречат этим необоснованным утверждениям. Сейчас атаки Украины на ЧФ РФ приносят тактические победы одна за другой", - подчеркнул Бланк.

Он отметил, что удары и успешные рейды ВСУ неоднократно поражали российские морские цели и штаб ЧФ РФ в Севастополе, что "подчеркивает продолжающийся провал военно-морской стратегии и противовоздушной обороны Москвы".

Особенно при отсутствии достаточной авиации, отметил Бланк, эти победы раскрывают "стратегический Интеллект Украины в координации военных операций". А их конечная цель - "выбросить Россию из Крыма". Именно поэтому, как подчеркнул Бланк, эти операции заслуживают дальнейшей широкомасштабной западной поддержки.

Кроме того, бртанский журналист Питер Дикинсон зазнаяил, что неповиновение, которое показали защитники острова Змеиный, "задало тон войне на море, в результате которой Украина достигла откровенно потрясающих успехов" против ЧФ РФ. По его словам, успех ВСУ на море является напоминанием о том, что, несмотря на разговоры о тупике, российско-украинская война "остается чрезвычайно динамичной".

"Черноморская битва доказала, что украинское мужество и западное оружие является выигрышной комбинацией. Это должно побудить западных лидеров прекратить колебаться и таки предоставить Украине инструменты, необходимые для победы в войне", - подчеркнул Дикинсон.

Ситуация в Черном море

Успешные операции военно-морскими дронами Sea Baby на Крымский мост перерезали логистическую артерию, по которой оккупанты поставляли оружие на фронт, а также показали незащищенность Крымского моста, на оборону которого РФ потратила $1 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось частично уничтожить ЧФ РФ. Теперь у россиян нет тотального влияния на Черноморский регион. Тогда Зеленский отметил, что в связи с тем, что во временно оккупированном Крыму ВСУ преуспели, ситуация на фронте не является тупиковой.

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