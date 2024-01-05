Российская армия попала в дом культуры и детсад, убила и ранила мирных людей.

Российская армия нанесла массированные удары по населенным пунктам юга Украины и штурмует позиции ВСУ на левобережье, но украинские защитники уничтожили много вражеской техники, в том числе комплекс "Оса".

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. Отмечается, что в Черном море находится на дежурстве восемь российских кораблей, среди которых остаются два ракетоносителя, на борту которых может быть 16 ракет типа "Калибр".

В то же время враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра. В частности, в течение суток он совершил шесть штурмов, с применением бронетехники, которая поддерживает штурмовые группы. Украинские военные уверяют, что успешно отбили все атаки.

"Наши подразделения удерживают занятые позиции нанося врагу значительные потери в живой силе и технике... Наносим огневое поражение по местам дислокации противника, огневым позициям, тылам и наблюдательным пунктам", - говорится в сообщении.

Сейчас подтверждена ликвидация 24 оккупантов, уничтожение ударного БПЛА "Ланцет", трех пушкек, миномета, лодки и шести единиц автобронетехники. Также уничтожены два наблюдательных пункта врага и пусковая установка БпЛА. Подтверждено попадание в автоматизированный зенитно-ракетный комплекс "Оса" - всепогодную систему, которая предназначена для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

В свою очередь, оккупанты ведут активную аэроразведку, наращивают артиллерийское давление обстрелами, применяют ударные дроны как по прибрежным, так и более отдаленным населенным пунктам и на Херсонщине, и на Николаевщине.

Говорится, что в течение боевых суток противник нанес ракетные удары с использованием ЗРК С-400 по Кировоградщине и авиационные удары с применением управляемой ракеты Х-59 по Кропивницкому, Х-31П - в направлении Кривого Рога и сбросил четыре управляемые авиабомбы по Змиевке на Херсонщине. В результате этих атак, в Кропивницком погиб гражданский, еще 8 человек ранены. Повреждены четыре админздания, прилегающие линии электроснабжения и шесть автомобилей.

"Х-31П потеряла боевую способность в воздухе. В Змиевке авиабомбы продолжали разрушение уже пострадавшего жилого фонда местного населения", - рассказали украинские военные.

Также российские захватчики продолжают террор гражданского населения прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины. В частности, десять FPV-дронов, ударный БпЛА типа "Ланцет" сбросили 23 осколочных боеприпаса по населенным пунктам Ивановка, Качкаровка - на Херсонщине, Очаков и Дмитровка - на Николаевщине.

В Силах обороны юга добавляют, что за минувшие сутки оккупанты совершили 16 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Херсону ударили 6 раз и дважды - по Очакову. Обстреляны также Нововоронцовка, Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Станислав, Змиевка на Херсонщине и Солончаки на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов погиб гражданский, еще пять ранены. Повреждены дом культуры, склад гуманитарной помощи, две многоэтажки, около десятка частных домов, электроподстанция, линия газоснабжения и автомобили.

Украинские военные напомнили, что во время ночной Дроновой атаки захватчиков не удалось избежать попаданий на Херсонщине и Николаевщине. Например, в Баштанском районе Николаевщины в результате попадания БпЛА типа Shahed 131/136 на территории агропредприятия вспыхнул пожар, повреждены здания детского сада, Дома культуры.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал, как выглядят помещения аграрного предприятия после российского обстрела Днепровского района Херсона.

"Четырьмя прицельными ударами враг уничтожил ангары, а также технику. Пострадали трое херсонцев. Сейчас они находятся в больнице...", сообщил чиновник.

На видео, которое он обнародовал – ужасные последствия атаки российской армии: разрушенное здание, обгоревшие фуры. Мужчина, предположительно, работник предприятия рассказывает, что из-за атаки террористов остался без денег и документов.

Атаки дронов на Украину

Во время ночной дроновой атаки, которая происходила двумя волнами в более 3 и более 4 часов, оккупанты направили ударные беспилотники типа Shahed-131/136 с территории временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря. Удары были направлены на объекты инфраструктуры и жилые кварталы населенных пунктов. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 10 дронов: по одному - на Николаевщине и Кировоградщине, по четыре - на Херсонщине и Днепропетровщине.

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