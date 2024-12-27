Известно, что РФ использует северокорейских солдат на территории Курской области.

Солдаты из Северной Кореи, которые направлены Пхеньяном в распоряжение российской армии для усиления оккупационных войск, могут появиться в любом подразделении врага, но на юге Украины их пока не видели. Об этом в эфире Киев24 сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, комментируя сообщения, что военные КНДР замечены на южных направлениях.

По его словам, пока точно известно, что северокорейские солдаты вовлечены в боях против Сил обороны Украины на территории Курской области. В то же время спикер добавил, что РФ использует военных из КНДР так, как заблагорассудится.

"Относительно Юга, такой информации не было. Те кто, предоставлял такую информацию, я не знаю, заглядывали ли они в документы тех российских бойцов, которых они могли назвать северокорейскими. Потому что Россия своих так называемых союзников применяет, как ей заблагорассудится. Я не исключаю, что возможно она перебросит их на любое направление - или Кураховское, или Времовское... Или бросит под Часов Яр", - подчеркнул Волошин.

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Как сообщал УНИАН, первый пленный солдат КНДР умер от обострения ран. По данным Yonhap, это произошло 27 декабря. Отмечается, что информацию о смерти первого пленного северокорейца Южная Корея получила из данных разведки "дружественной страны". В плену иностранец был день. СМИ заявляют, что северокорейского солдата якобы "захватили" через трое суток после того, как он получил ранение.

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