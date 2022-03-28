Такие попытки России обречены на поражение в ситуации с Украиной, уверены в Совете нацбезопасности.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают попытки президента Российской Федерации Владимира Путина разделить Украину на две части "по корейскому сценарию" невозможными.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, почему в Украине невозможен "корейский сценарий".

В СНБО уверены, что попытки Путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение.

"После Второй мировой войны Корейский полуостров был территорией, которая только что освободилась от японских колонизаторов. Таким образом, отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным. Украина же является суверенным независимым государством с законно избранным правительством во главе с президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

"В отличие от корейцев, украинский народ никогда не пристанет к диктаторскому режиму. Это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины", - сказано в сообщении.

Ранее о вероятности навязывания "корейского сценария" со стороны РФ заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть, попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Кореи. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", - заявил Буданов.

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