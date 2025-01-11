Воины отметили, что россияне потеряли полностью колонну своей техники, но двинулись на штурм повторно.

Третья отдельная штурмовая бригада отразила попытки прорыва российских оккупантов к позициям в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба бригады, 8 и 9 января на Харьковщине фактически состоялась "почти танковая битва под Бродами в 41-м". За эти бои с Третьей штурмовой оккупанты потеряли 20 единиц своей техники.

"8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой ордена Ленина дивизии 1-й танковой армии краснознаменной оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв", - рассказали в бригаде.

Впрочем, Третья штурмовая устроила врагу "теплый прием". С ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК. Бронетранспортеры и танки сошли с дороги и начали подрываться на минировании. Недобитые единицы техники воины атаковали с FPV, понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбросами и артиллерией. Кто выжил - начал отступать", - рассказали в бригаде.

"Враг про*бал всю колонну, но повторил попытку штурма - бронегруппой сразу с 4 направлений. После поражений бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена из ПТРК и беспилотными средствами. Далее - все как в песне. Штурм колоннами техники оккупантов - потрачено", - добавили в бригаде.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал ночью проект DeepState, российские захватчики завершили оккупацию города Курахово Покровского района Донецкой области.

"Враг оккупировал Курахово, а также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", - сказано в сообщении.

В то же время утром "Хортица" сообщила, что оккупанты наступали возле Курахово и разрушили позиции на трех направлениях. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в боевые порядки Сил обороны.

Также в "Хортице" заявили, что Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: