Украинские защитники за последние сутки "минуснули" почти 130 оккупантов на юге.

На левобережье Днепра, на Херсонщине и на Ореховском направлении, за последние сутки российские захватчики вдвое увеличили количество штурмов.

"В нашей операционной зоне продолжается отражение атак и контрбатарейная борьба, направленная на уменьшение боевого потенциала врага. На Ореховском направлении российские оккупационные войска совершили 4 штурма: по 2 в районах Малой Токмачки и Старомайорского... На левобережье Днепра, на Херсонщине, оккупанты смогли совершить 4 штурма. Понеся потери, отошли на свои исходные позиции", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

В течение последних боевых суток ВСУ получили подтверждение о том, что в целом (во время штурмов и огневого поражения, нанесенного украинцами) на двух направлениях - Ореховском и Херсонском - противник потерял убитыми и ранеными 126 солдат и 57 единиц вооружения и военной техники. В частности, из строя выведены 2 танка, 22 единицы автобронетехники, 22 артиллерийских системы, 2 БпЛА, радиолокационную станцию, комплекс дальнего визуального наблюдения, 6 аэрофотостанций и лодка.

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Сейчас корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, российские ракетоносители продолжают скрываться в пунктах базирования.

В то же время в течение боевых суток противник атаковал Запорожье баллистикой и осуществляет интенсивную разведку.

"В операционной зоне обнаружен пролет более 180 разведывательных БПЛА", - подчеркивают в ВСУ.

Также оккупанты нанесли 4 авиационных удара четырьмя управляемыми авиабомбами и более десятком неуправляемых ракет на Ореховском и Херсонском направлениях.

Продолжая террор жителей прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, агрессор применил 245 FPV-дронов, 15 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций более 170 осколочных боеприпасов.

"На Херсонщине вражеские войска 4 раза ударили из артиллерии по областному центру, трижды - по Антоновке и дважды - по Кизомысу. Также под обстрелами оказались Львов, Янтарное, Садовое, Днепровское и Берислав. Два гражданских лица, которые получили ранения во время артиллерийского обстрела, обратились в больницу за медицинской помощью. Повреждены многоэтажный дом, несколько частных жилых домов, хозяйственная постройка и газопровод", - говорится в сообщении.

Аналогичные обстрелы были в Запорожье - российская артиллерия нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Левадное, Орехов и Новояковлевка. Повреждены несколько жилых домов, хозяйственная постройка и многоэтажное здание.

На Николаевщине зафиксировано 3 вражеских артиллерийских обстрела: два - по Куцурубской громаде и один - по Очаковской, на Днепропетровщине - по Никополю, Мировской и Червоногригорьевской громадах. Повреждены частные дома, гаражи, линия электропередач.

Бои на юге - что сообщалось

Вчера в ВСУ сообщили, что в течение последних (на тот момент) боевых суток на Ореховском направлении оккупанты совершили 2 штурма, на левобережье Днепра Херсонщины решились также на 2 штурма. Однако атаки оказались неудачными - понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

Всего за сутки получено подтверждение о том, что на указанных направлениях из-за неудачных штурмов и огневого поражения по позициям уменьшилось на 156 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники.

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