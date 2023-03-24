Ранее мобилизованных 300 тысяч солдат российской армии хватило только на захват Соледара.

После провала зимнего наступления в Украине российское командование намерено перейти к обороне, параллельно набирая пополнения в армию. В Этом году Кремль рассчитывает завербовать до 400 тысяч контрактников.

Об этом изданию Bloomberg рассказали источники, знакомые с планами российского командования.

Отмечается, что Кремль намерен искать именно добровольцев, чтобы не прибегать к еще одной принудительной мобилизации, которая может навредить планам по переназначению Путина президентом РФ в марте следующего года.

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По данным украинских и западных разведок, почти все 300 тысяч военнослужащих, которых Россия мобилизовала прошлой осенью, уже находятся на полях сражений в Украине. Но этой силы оказалось недостаточно, чтобы добиться значимых успехов в зимней кампании.

Решить проблему нехватки сил и должен набор огромного числа контрактников. Утверждается, что в регионы РФ уже спустили квоты – сколько добровольцев нужно набрать. Мужчин вызывают повестками в военкоматы и затем пытаются уговорить на контракт с Минобороны. Главный упор делается на ветеранов вооруженных сил и на сельских жителей.

Но эксперты уже выражают сомнения в планах Кремля и прямо говорят, что привлечение еще 400 тысяч контрактников в этом году – это нереалистично. Эта цифра эквивалентна общему количеству контрактников в российской армии накануне вторжения в Украину.

"Я не вижу возможности для них сделать еще один крупный рывок в Украине, если они не перейдут к экономике военного времени и военному положению", – заявила старший научный сотрудник Института политики RAND Corp. и бывший аналитик российского военного потенциала в Министерстве обороны США Дара Массикот.

Россия несет тяжелые потери на фронте

По данным украинского Генштаба, с начала вторжения российская армия потеряла убитыми без малого уже 170 тысяч человек. Только за последние сутки на фронте было уничтожено более тысячи российских оккупантов.

Аналитики НАТО дают несколько меньшие данные, но они учитывают только аналитику – без сводок непосредственно с передовой. По этим данным потери России с учётом раненых – около 200 тысяч человек.

Очевидной целью зимней кампании Кремля был захват Бахмута и, скорей всего, далеко не только его. Однако город до сих пор под контролем ВСУ, а россияне несут там потери в пять раз выше, чем украинская армия.

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