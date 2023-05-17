Из ЗРК С-300 враг обстрелял Бахмут и Херсон.

Оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины пять ракетных ударов с ЗРК С-300 и более 30 авиаударов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, в частности, из ЗРК С-300 враг обстрелял Бахмут и Херсон. Также оккупанты нанесли 32 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура", - отмечают в Генштабе.

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Также указано, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Сегодняшние обстрелы оккупантов - что известно

Ранее сегодня сообщалось, что россияне обстреляли Херсонскую область, погиб 5-летний мальчик и двое мужчин. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили ранения.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, россияне в последнее время увеличили обстрелы приграничных областей. Она отмечала, что враг делает это для того, чтобы держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования на других направлениях.

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