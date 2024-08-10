Без расрешения США на удары ATACMS по РФ украинцы будут вынуждены отступить из Курской области раньше, чем необходимо.

Украинские вооруженные силы внезапным броском в российскую Курскую область шокировали весь мир, за несколько дней захватив больше территорий, чем россияне несколько месяцев.

Как пишет Washington Post, по сравнению с прошлогодним украинским наступлением на юге, которое провалилось из-за хорошо подготовленной российской обороны, в этом случае украинцы с легкостью вошли в Курскую область, потому что россияне не ожидали атаки. Внутренняя часть России слабо защищена, и российские военные не могут быстро реагировать на новые угрозы.

Каковы дальнейшие планы ВСУ

Как пишет издание, неизвестно, попытаются ли украинские силы удержать российскую территорию, в надежде получить рычаги влияния на будущих переговорах, или они отступят на свою территорию, прежде чем Россия сможет мобилизовать крупное контрнаступление. И частично ответ будет зависеть от позиции Вашингтона

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Как говорится в статье, хотя администрация Байдена не жаловалась на использование американской техники в этом наступлении, она все еще не предоставила Украине разрешение на использование американских ракет ATACMS для поражения российских аэродромов и других целей в глубине России.

"Такие удары, возможно, подкрепленные атаками недавно приобретенных Украиной F-16, могут помешать любой российской контратаке. Если Украине не будет предоставлено разрешение от Вашингтона, ее войска будут вынуждены отступить раньше, чем это необходимо", - пишет издание.

Издание отмечает, что у России по-прежнему есть большое преимущество в живой силе, и поэтому Кремль может направить резервы из России в Курск, не истощая свои передовые части на востоке Украины. Напротив, украинские силы настолько недоукомплектованы, что они подвергаются серьезному риску, если будут передислоцировать войска из зоны боевых действий в Донецкой области в Курскую область.

Бои в Курской области - что известно

Как писал Forbes, Украина направила в Курскую область уже пять бригад. Они заняли около 400 квадратных миль Курской области и взяли в плен десятки российских военнослужащих, и пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки.

При этом, как писал WP, если российские войска будут наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, им понадобится год, чтобы отбить утраченные территории в Курской области.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники просят США разрешить им использовать ATACMS большой дальности для поражения аэродромов, которые Россия использует для атак в ответ. Это, по мнению Киева, позволит ему удержать часть Курской области.

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