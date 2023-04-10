Захватчики пытались штурмом захватить позиции украинских защитников на Луганском направлении.

Российские оккупанты пытались захватить позиции украинских защитников на Луганском направлении. Враг получил "на орехи" от наших бойцов.

Видео мощных ударов по российским захватчикам опубликовали на официальной странице 22 отдельного мотопехотного батальона в Facebook.

"Захватчики пытались штурмом захватить позиции 22 отдельного мотопехотного батальона на Луганском направлении. Но наша аэроразведка вовремя обнаружила цель и сработала, чем нанесла огневое поражение и заставила орков бежать. Никакой пощады захватчикам! Держим строй и идем вперед к нашей победе! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Видео дня

Удары по российским оккупантам

В течение суток, 9 апреля, украинские воины поразили многие вражеские цели. В частности, были уничтожены 5 станций РЭБ российских оккупантов, а также военная техника и склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК "Бук". Российский комплекс "поджарили" с помощью дрона.

В то же время на Новопавловском направлении наши воины хирургически отработали по российскому опорному пункту. Вражескую цель атаковали из 60-мм и 82-мм минометов.

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