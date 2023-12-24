Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и FPV-дроны, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта.

"Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество артиллерийских обстрелов. Так, в операционной зоне ОСУВ Хортица количество вражеских артиллерийских обстрелов составляет более 1000 в сутки. В течение суток произошло 48 боевых столкновений", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

На Купянском направлении, как отмечается, украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Видео дня

Также в Генштабе проинформировали, что на Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 - в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников.

"На Запорожском направлении силы обороны отразили три атаки возле Работиного и южнее Гуляйполя Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Камышаны, Белозерка и Очаков Николаевской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - говорится в сводке.

Потери армии РФ в Украине за неделю - последние новости

За неделю, с 18 по 24 декабря, уничтожено более 7 тысяч российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

В частности уничтожено 119 танков, 196 боевых бронированных машин, 177 артиллерийских систем, девять РСЗО, две установки ПВО, 256 единиц автотехники, 35 единиц спецтехники. Кроме этого, нашими защитниками уничтожены три самолета, четыре ракеты и 126 БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: