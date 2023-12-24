По словам Андрея Юсова, зимой россияне уже пытались атаковать энергетические объекты Украины.

Зимой военные Российской Федерации уже проводили попытки нападения на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако украинские военные могут не раскрывать всю информацию об этом, ведь не комментируют каждый вражеский самолет, который был сбит. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, если говорить об отсутствии атак на энергетическую инфраструктуру со стороны врага, то это "не соответствует действительности".

"Такие попытки были, они продолжаются. Во многих случаях, когда наши защитники сбивают цели, они намеренно не комментируют, куда они были направлены. Такая угроза сохраняется", - отметил Юсов.

Он также прокомментировал сообщения об увеличении темпов производства новых ракет Россией. Как сказал разведчик, несмотря на это, объемы агрессора сейчас меньше, чем были прошлой зимой и в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, угроза мощных ракетных атак остается высокой.

"Сейчас они работают в более экономном режиме, чем прошлой зимой. Но каждая атака - это испытание для нашей ПВО. Что касается темпов производства - есть планы врага, но до их выполнения ему еще далеко. Санкционная политика даето себе знать, как и общая деградация России в техническом плане. Сегодня тех запасов у них нет, но на несколько мощных атак они способны", - предупредил Юсов.

Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины

За последний месяц оккупанты 9 раз обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК. Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук. При этом он уточнил, что сейчас в Донецкой области круглосуточно работает 50 бригад энергетиков, чтобы оперативно восстанавливать поврежденное оборудование.

Также УНИАН сообщал, что в Киеве десятки домов остались без электричества. Это произошло в результате мощного удара РФ по столице.

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