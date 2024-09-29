На фронте погиб 29-летний Роберт Диген - эксперты заявляют, что опасность возвышается из-за методов ведения войны

Совсем недавно мы узнали, что на войне в Украине погиб известный украинский артист Артем Ковбасинский, а сейчас стало известно о гибели 29-летнего бывшего ирландского солдата Роберта Дигена. И вероятность смерти на фронте, по словам некоторых экспертов, с каждым днем увеличивается из-за нерешительности западных союзников.

Диген был убит 19 сентября в районе Купянска, недалеко от Харькова, пишет The Times. Как сообщает издание, он прикрывал отход своих побратимов из подразделения "Стугна", когда был застрелен во время ожесточенного ближнего боя. Его тело до сих пор не найдено.

Парень присоединился к иностранному легиону Украины в 2022 году после начала российского вторжения. С самого начала он участвовал в боевых действиях на передовой и принимал участие в операциях по освобождению территорий, которые были временно оккупированны россиянами, пишет СМИ.

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Журналисты добавили, что в октябре 2022 года он был серьезно ранен, потеряв глаз при атаке на бронетранспортер. Однако, несмотря на это, его решимость не ослабла, и после выздоровления он снова вернулся на фронт в этом году.

Издание уточняет, что Роберт стал пятым ирландцем, погибшим в Украине. В то время как правительства США и Европы продолжают обсуждать, стоит ли отправлять в Украину дальнобойные ракеты, тяжелые артиллерийские системы и другое жизненно необходимое оборудование, продолжают гибнуть люди, подчеркивают в материале.

Эта нерешительность приводит к жертвам, предупреждает аналитик по вопросам обороны Деклан Пауэр:

"Роберт Дигэн был убит, пытаясь защитить своих товарищей во время их отступления. В других ситуациях у них была бы поддержка с воздуха или артиллерийская поддержка, чтобы прикрыть это отступление. Украине нужно больше оборудования и поддержки, чтобы предотвратить больше смертей, подобных гибели Дигэна"

Бывший премьер-министр Ирландии Мартин Михол заявил, что людям, которые не имеют никакой военной подготовки, не нужно отправляться на войну в Украину. Издание сообщает, что более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.

Война в Украине - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что осталось несколько дней, чтобы принять меры на одном из опаснейших участков на фронте.

"Россияне развернулись в сторону: Курахово, Угледар. Там очень опасная ситуация и она не улучшается. Нужно принимать срочные меры – для этого у нас осталось несколько дней", – добавил он.

Кроме того, в Третьей штурмовой назвали соотношение потерь в боях с оккупантами. Там сообщается, что несмотря на ужасные потери, оккупанты всячески пытаются восстанавливать наступательный потенциал.

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