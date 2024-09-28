Мужчине было 24 года.

Украинский артист Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский, который воевал на фронте, ушел из жизни. Это произошло вчера, 27 сентября. Мужчине было 24 года.

Трагическое известие сообщили на официальной странице театра в Facebook.

"К сожалению, не все возвращаются с войны. Мы получили плохую весть, что в Украине на поле боя погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский", - говорится в посте.

Видео дня

По словам друзей, Артем в начале войны сразу вернулся из Литвы в Украину. До начала своей службы в ВСУ сам Ковбасинский говорил о своем решении уйти на фронт так :

"Я должен вернуться в свою страну и защищать ее от оккупантов. Это мой долг и перед родиной, и перед близкими, которые там остались. Но это решение было тяжелым, не буду скрывать".

Что известно об Артеме Ковбасинском

В 2019 году родители отвели Артема в профессиональную школу танцев. Позже он получил диплом хореографа в Академии танца Сержа Лифаря в Киеве и сразу начал работать в балетной труппе. Затем переехал в Литву.

Когда Ковбасинский узнал о войне, то сразу захотел стать на защиту родной страны. Он начал учиться стрельбе, ведь не имел ранее военной подготовки. В Литве мужчина нашел неравнодушных людей, которые помогли приобрести военную форму, снаряжение и аптечки. Это все артист привез в свой родной город Бровары. Позже прошел обучение и отправился на фронт, где трагически погиб.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского певца Игоря Воронки. Он погиб на поле боя 6 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: