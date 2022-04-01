Министр рассказал, как это повлияет на цены и обеспечение медикаментами.

Медицинская система Украины перешла на военные рельсы, чтобы украинцы не страдали от отсутствия медицинских препаратов и повышения цен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня обеспеченность учреждений здравоохранения происходит из нескольких источников. Первоочередная потребность закрыта во всех заведениях и больницах, оказывающих медицинскую помощь больным как после ранений, так и после политравмы, а также и тем больным, которые получали медицинскую помощь и в мирное время, в частности с хроническими и онкологическими болезнями. В то же время мы работаем над тем, чтобы увеличить количество и поставки лекарственных средств, есть средства в Государственном бюджете, есть средства в программе медицинских гарантий, программа "Доступные лекарства" также работает. Нам достаточно хорошо помогают наши международные партнеры и делают поставки медикаментов в виде гуманитарных грузов, которые сразу перераспределяются по заведениям с наиболее критической необходимости", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что отдельно сформированные пакеты медицинских препаратов, которые в случае открытия гуманитарных конвоев передаются на те территории, где оккупанты не позволяют довозить обычными логистическими маршрутами.

Отвечая на вопрос о дефиците определенных медицинских препаратов в некоторых аптеках из-за войны в стране и проблемы с логистикой, Ляшко заверил, что эти вопросы уже решаются.

"Относительно цен в аптеках – принят постановлением Кабмина определен перечень товаров и определенных медикаментов, по которым установлен ежедневный мониторинг цен. Государственная служба лекарственных средств обеспечивает мониторинг. Вчера провели совещание с аптечной сетью, крупнейшими дистрибьюторами и отечественными производителями. Оценивали, какова динамика роста цен на нее влияет. Производители нас уверяют, что оснований для подорожания цен в марте не было, в апреле будем пересматривать - поскольку есть вопросы цены на газ и вопросы логистики. Будем смотреть и контролировать, чтобы не было роста на лекарственные препараты, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств", - сказал министр.

Также Ляшко сообщил, что с 24 февраля в Украине было обстреляно 274 больницы, 13 уничтожены полностью – они восстановлению не подлежат, 70 скорых уже выведено из строя обстрелами и минами, 6 медицинских работников были убиты, 20 сейчас тяжело ранены.

"Это все последствия войны, но, несмотря на это, медицинские учреждения работают, все, кто нуждается в медицинской помощи, может ее получить, необходимые медицинские изделия и медицинские средства закупаются. Также, медицинская аптечная сфера полностью уже вышла на работу - аптеки работают, где это возможно", - отметил министр.

Напомним, на польско-украинской границе на пути во Львов открыли первый полевой госпиталь. Медицинская помощь будет предоставляться бесплатно всем, кто в этом будет нуждаться.

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