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В Ровенском районе зафиксированы вражеские удары с воздуха, возможные потери уточняются.
Об этом сказал председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в видеообращении в Telegram.
Он отметил, что "враг продолжает бесноваться".
"Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре удара с воздуха - с тремя ракетами наши Вооруженные силы Украины справились, а четвертая... Возможны убытки и разрушения, и потери уточняются", - сказал председатель Ровенской областной военной администрации.
Напомним, в Киеве обломки снаряда упали на жилой дом - он загорелся.