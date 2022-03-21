Возможные потери уточняются.

В Ровенском районе зафиксированы вражеские удары с воздуха, возможные потери уточняются.

Об этом сказал председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в видеообращении в Telegram.

Он отметил, что "враг продолжает бесноваться".

"Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре удара с воздуха - с тремя ракетами наши Вооруженные силы Украины справились, а четвертая... Возможны убытки и разрушения, и потери уточняются", - сказал председатель Ровенской областной военной администрации.

Напомним, в Киеве обломки снаряда упали на жилой дом - он загорелся.

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