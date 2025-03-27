Единственная возможность для мира в Европе - это развал России, считает Роман Свитан.

Россияне вписали пять украинских регионов в свою Конституцию и это будет заставлять любого правителя РФ пытаться захватить эти области.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Это фактически план действий на ближайшие несколько лет работы российской армии. В зависимости от возможностей они могут идти на оперативную паузу. Для того, чтобы накопить силы и средства и дальше выполнять задачу, прописанную российской Конституцией. Удалить наши области из российской Конституции невозможно, пока существует РФ", - сказал Свитан.

Видео дня

Эксперт добавил, что единственный возможный механизм решения этой проблемы для Украины - развал российской Конституции, который возможен после распада РФ.

"Экономическое давление, санкции, экономическая поддержка - это приведет к развалу РФ. И только после этого закончатся проблемы для Украины и Европы. Мир в Европе может наступить только в случае развала РФ", - добавил Свитан.

Мирные переговоры - важные новости

Накануне в Офисе Президента рассказали детали о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии. По словам заместителя руководителя ОП Павла Палисы, никаких территориальных уступок Украины во время этой встречи не обсуждалось.

В то же время он добавил, что представители продолжили технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной ранее. Также, Украина предупредила США о намерениях РФ тянуть время с переговорами.

Вас также могут заинтересовать новости: