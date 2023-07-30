Поправки в конституцию ЦАР снимают запрет занимать пост президента более двух сроков подряд.

Сегодня, 30 июля, в Центральноафриканской Республике проходит референдум об изменении конституции страны.

Как сообщает Deutsche Welle, данное изменние позволит президенту страны избираться более двух раз подряд, по российскому примеру. Как говорится в материале, поправки в конституцию ЦАР снимают запрет занимать пост президента более двух сроков подряд.

Если это изменение будет поддержано, нынешний глава государства Фостен-Арканж Туадера сможет в третий раз выставить свою кандидатуру на выборах.

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Как говорится в материале, другие предлагаемые изменения увеличивают срок полномочий президента с пяти до семи лет и упраздняют верхнюю палату парламента страны (он становится однопалатным).

Национальная оппозиция считает референдум и вынесенные на него вопросы "антидемократическими" и "мошенническими". Международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечает, что правительство ЦАР в период подготовки референдума усилило давление на политическую оппозицию, гражданское общество и СМИ.

По данным посольства РФ, в ЦАР находятся не менее 1890 "военных консультантов" Вагнера, причем власти республики заявляют, что заинтересованы в увеличении их количества.

Отношения с Россией

Глава государства Фостен-Арканж Туадера впервые был избран президентом ЦАР в 2016 году, переизбрался на этот пост в 2020 году. После прихода к власти он обратился к России за помощью в борьбе с повстанцами, с 2017 года в стране действуют наемники российской террористической группировки Вагнера.

Страны Африки потребовали от России вернуться к "зерновой сделке". Российский диктатор Владимир Путин вместо этого предложил африканским странам бесплатные поставки российского продовольствия, и столкнулся с резкой реакцией Южно-Африканской Республики (ЮАР).

На встрече глав африканских делегаций с президентом РФ лидер ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя предложение Путина, заявил, что Африка готова покупать зерно, и возобновление коммерческих поставок остается ключевой целью.

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