При этом еще 8 сентября в ООН уверяли, что ее миссия должна прибыть на место "в ближайшие дни".

Миссия ООН по выяснению фактов не может поехать в следственный изолятор в Еленовке Донецкой области, где были убиты более 50 украинских военнопленных, из-за отсутствия гарантий безопасности.

Об этом на брифинге сказал представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не можем направить любую миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", – сказал он. Видео дня

Представитель генсека отказался уточнять, какая именно сторона отказывается предоставлять гарантии безопасности членам миссии ООН. "Нам нужен "зеленый свет" на всех местах. Пока этого нет на всем пути, мы не можем направить их на место", – пояснил он.

Напомним, 8 сентября в ООН уверяли, что ее миссия должна прибыть "в ближайшие дни".

Взрыв в колонии в Оленевке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведены с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставок оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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