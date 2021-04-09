Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб в результате вражеского огня.

За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, из них 11 - обстрелы позиций украинских защитников, 2 - обстрелы гражданской инфраструктуры, 1 - дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт обустройства противником фортификационных сооружений.

Читайте такжеХомчак оценил возможность вторжения России в УкраинуТак, в районе оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а возле поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Также в районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения возле населенного пункта Широкино. В направлении поселка Зайцево враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О всех фактах нарушений Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Наталья Ничишина