Обломки упали на здание одного из населенных пунктов, жертв нет.

Вражеская воздушная цель сбита над Волынской областью.

Об этом сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram.

"Относительно инцидента на Маневиччине. По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы. Оккупанты атаковали Одессу со стороны Черного моря - в областной центр прилетело несколько вражеских ракет.

А в воскресенье утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, угодив в недействующий нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания вражеских ракет вспыхнул пожар и поднялся столб черного дыма над городом.

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