На Морском бульваре российские захватчики стреляли друг в друга из стрелкового оружия.

Этой ночью, 6 февраля, в оккупированном Мариуполе российские захватчики устроили перестрелку.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты были нетрезвыми и открыли огонь из стрелкового оружия.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Вновь. Левобрежье, Морской бульвар в районе утреннего рынка ру*ня стреляла из стрелкового оружия по русне. Алкоголь в Мариуполе - как союзник сопротивления", - сообщил он.

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Кроме того, по данным Андрющенко, оккупанты задействовали порт для накопления военной силы. Так, ночью в порт зафиксировано перемещение по меньшей мере 8 единиц РСЗО, 6 автобусов с живой силой, 6 грузовиков с боекомплектом и две системы ПВО типа С-300.

Российские оккупанты в Украине

Кроме совершения военных преступлений российские оккупанты в Украине регулярно пьянствуют и устраивают разборки между собой. Особенно неприязненными являются отношения между различными этносами в Российской захватнической армии, например, между кадыровцами и бурятами, или между завербованными зэками и другими "пригожинцами" и мобилизованными армейцами.

В частности, еще летом сообщалось, что через массовое пьянство российских военных на оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу им алкоголя.

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