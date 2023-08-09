Медики боролись за жизнь девочки десять дней.

В больнице умерла 16-летняя жительница Херсона Влада Веремеенко. Девочка попала под российский обстрел 31 июля 2023 года и получила многочисленные ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "Россия оборвала жизнь юной херсонки. В больнице остановилось сердце 16-летней Влады Веремеенко. 31 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Под огонь врага тогда попала и Влада с бабушкой", – написал он.

В результате российской атаки девушка получила многочисленные ранения. В течение десяти дней медики боролись за ее жизнь.

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"Но травмы оказались слишком тяжелыми. В больнице Влада умерла ... Искренние соболезнования семье. Вся Херсонщина в скорби вместе с вами. Еще один ангел теперь на небе", – добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона и области

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают правобережье Херсонской области. Враг не гнушается ничем – бьет прямо по жилым кварталам.

Так, в ночь на 7 августа захватчики расстреляли жилые дома. За ночь враг несколько раз атаковал все районы города. По словам начальника ХМВА Романа Мрочко, россияне попали в многоквартирный дом, погиб человек, еще более 10 – получили ранения.

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